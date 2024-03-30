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يوفنتوس لا يتصدر .. يوفنتوس الاقوى في ايطاليا

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يوفنتوس لا يتصدر .. يوفنتوس الاقوى في ايطاليا
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كرة القدم

2024-03-30 | 08:13
يوفنتوس لا يتصدر .. يوفنتوس الاقوى في ايطاليا

على الرغم من كونه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الايطالي

على الرغم من كونه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة، بفرق ثلاث نقاط عن ميلان الوصيف، و17نقطة عن انتر ميلان المتصدر، قبل تسع جولات على ختام المسابقة، الا أن يوفنتوس هو الاقوى مالياً من دون منازع.
فقد أظهرت احصائية، أن اليوفي تصدر جدول الايرادات التجارية لاندية الدوري الايطالي برصيد وصل الى 178.9 مليون يورو، بفرق كبير عن ميلان الثاني برصيد 127.3 مليوناً، وانتر ميلان الثالث برصيد 74.5 مليوناً، ثم نابولي (58.7) وكريمونيزي (49.1) وروما (48.6).

يوفنتوس لا يتصدر .. يوفنتوس الاقوى في ايطاليا

رياضة

كرة القدم

الدوري الايطالي

ميلان

انتر ميلان

يوفنتوس

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