فيديو - عمر السومة يتعرّض للدهس

تعرض اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم النادي العربي، الى تدخل عنيف من ليانكو، مدافع الغرافة، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، في إطار الجولة 19 من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وحصل التدخل أثناء كرة مشتركة، ليسقط السومة على الأرض، ويتعرض لـ"الدهس" من قبل منافسه، ويصاب بجروح على مستوى الصدر.

وانتهت المباراة لصالح الغرافة بهدف يتيم سجله المهاجم أحمد علاء الدين عبد المتعال، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للدوري، متساوياً بالنقاط مع المتصدر السد، قبل مباراته أمام مضيفه المرخية، مساء اليوم الأحد.



