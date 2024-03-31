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فيديو - تلقى اتصالاً هاتفياً فوجد نفسه في تشيلسي !!

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فيديو - تلقى اتصالاً هاتفياً فوجد نفسه في تشيلسي !!
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كرة القدم

2024-03-31 | 05:38
فيديو - تلقى اتصالاً هاتفياً فوجد نفسه في تشيلسي !!

بعد أن التقى المهاجم مع ماوريسيو بوكيتينو والفريق اللندني

منح تشيلسي، اللاعب النيجيري حافظ عمر إبراهيم، البالغ من العمر 18 عاماً، فترة تجريبية، وذلك بعد أن التقى المهاجم مع ماوريسيو بوكيتينو والفريق اللندني في كوبهام في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبعد خضوعه لتمارين القوة والتكييف في صالة الألعاب الرياضية، تدرّب إبراهيم مع الفريق الأول يوم الخميس، ومن المقرر أن يبقى مع الفريق للتجربة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقبل دعوته إلى لندن، كان إبراهيم على وشك الانضمام إلى بودو جليمت النرويجي، وكان ينتظر رحلته إلى أوسلو، حين تم إعلامه بأن تشيلسي أعرب عن اهتمامه به، لكنه لم يصدق ذلك.
وأثناء صعوده إلى الطائرة، تلقى مكالمة فيديو من جو شيلدز، المدير المشارك للتوظيف والمواهب في تشيلسي والنجم رحيم سترلينج، لكنه سافر على الرغم من ذلك إلى بودو وتدرب مع الفريق، قبل ان يقرر العودة.
وقبل السفر إلى إنجلترا، سجل المهاجم 10 أهداف في ست مباريات في كأس فياريجيو، وهي بطولة للشباب أقيمت في إيطاليا، ويتوقع انه في حالة انضمامه لتشيلسي، سوف ينضم إبراهيم إلى نادي ستراسبورج على سبيل الإعارة في فرنسا.
 
 
فيديو - تلقى اتصالاً هاتفياً فوجد نفسه في تشيلسي !!

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

حافظ عمر إبراهيم

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