فيديو - مانشستر سيتي يُنقذ شاباً برازيلياً من السخرية

قام مانشستر سيتي بإرسال قميص النادي الأصلي للشاب بيدرينيهو

منذ فترة، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر شاباً في البرازيل وهو يرتدي ما يفترض أنّه قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

أقلّه هذا ما اظهره لون القميص والشعار عليه، لكن المفاجأة كانت أنّ شعار الدوري الإسباني هو الموجود على جانب القميص عوضاً عن الإنجليزي، ما عرّضه للسخرية.

وبعد انتشار الفيديو والسخرية من الشاب، قام مانشستر سيتي بإرسال قميص النادي الأصلي للشاب بيدرينيهو، وبالشعارات الصحيحة لينتشر فيديو آخر يوثق تلقيه الهدية وارتداءه القميص والفرح يغمره.