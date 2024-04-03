هل يشارك في يوروبا ليغ وهو في الدرجة الثالثة؟

حصلت المفاجأة في ألمانيا

حصلت المفاجأة في ألمانيا، وتمكن كايزر سلاوترن، الناشط في دوري الدرجة الثانية، من بلوغ نهائي بطولة الكأس، لينتظر الفائز من مواجهة بايرن ليفركوزن وفورتونا دوسلدورف.

اللافت ان كايزر ليس نادياً من الدرجة الثانية وحسب وجح في الوصول إلى نهائي الكأس، بل هو مهدد بالهبوط الى الدرجة الثالثة، حيث تفصله عن مراكز الهبوط نقطة واحدة فقط، ما يعني أنّه لو فاز في نهائي الكاس فسيخوض بطولة اليوروبا ليغ وهو في الدرجة الثانية أو الثالثة ربما.

وبالمناسبة، فقد كان كايزر سلاوترن أول فريق ألماني يتوج بلقب دوري الدرجة الثانية ولقب البوندسليغا (الدرجة الأولى) بشكل متتالي في العامين 1997 و1998.

وعلى الجهة الثانية، لو انتصر فورتونا على بايرن ليفركوزن سيكون نهائي كأس المانيا بين فريقين من خارج البوندسليغا وهذه سابقة في تاريخ كرة القدم الألمانية.



