فيديو - كريستيانو رونالدو يُطلق تطبيقاً صحياً

تطبيق صحي يقدم خدمات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العقلية

أعلن النجم البرتغالي المحترف كريستيانو رونالدو عن إطلاق Erakulis، وهو تطبيق صحي يقدم خدمات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العقلية.

وأسس نجم النصر السعودي، الشركة التي تحمل هذا الاسم لتقديم عروض صحية شاملة تدمج التكنولوجيا والمحتوى المنسق المصمم تحت إشرافه.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خطط صحية خاصة، بما في ذلك برامج اللياقة البدنية وعروض التغذية والصحة العقلية ومواعيد الفيديو عبر الإنترنت، مع خبراء الصحة ومنصة مجتمعية، حيث يمكن للأعضاء التواصل.

ويعرف عن كريستيانو أسلوب حياته الصحي ومواظبته على ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي فقط.