سرير كريستيانو رونالدو في مزاد خيري !!

نام عليه نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي

سيتم طرح السرير الذي ارتاح ونام عليه، نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي كريستيانو رونالدو في مزاد خيري.

هذا ما أعلن عنه الفندق السلوفيني الذي أقام فيه في رونالدو في ليوبليانا، قبيل المباراة الودية التي انتهت الى خسارة البرتغال (0-2) أمام مضيفتها سلوفينيا، في السادس والعشرين من الشهر الفائت، وتم تحديد سعر البدء في المزاد بمبلغ 4300 جنيه إسترليني.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة من كأس الامم الاوروبية المقبلة، حيث يواجه توالياً منتخبات تشيكيا وتركيا وجورجيا، ويستبق البطولة بثلاث مباريات ودية بمواجهة فنلندا وكرواتيا وإيرلندا.



