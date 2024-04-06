اكتشاف جثة بالقرب من أكاديمية مانشستر يونايتد

تم إغلاق المنطقة المحيطة بأكاديمية تدريب مانشستر يونايتد، بعد العثور على رفات بشرية كانت ملفوفة بالبلاستيك "على بعد أمتار فقط" منها، وتم فتح تحقيق في جريمة القتل دون القبض على أي شخص بعد.وتم الاكتشاف من قبل أحد أفراد الجمهور بعد ظهر يوم الخميس، في غابة في كيرسال ديل في سالفورد، فتم إغلاق المنطقة القريبة من منشأة The Cliff، حيث اعتاد "الشياطين الحمر" التدريب وحيث يوجد مقر أكاديمية النادي.ولم يكن معروفا في البداية ماهية الرفات، لكن أخصائي علم الأمراض الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث أكد أنها بشرية، وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى، إنه لم يتم التعرف على صاحب الجثة، ولكن تم فتح تحقيق في جريمة قتل.