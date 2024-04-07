فيديو - اشترى صفحة في ماركا لتوجيه رسالة الى مودريتش

اشترى صفحة في صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة

اشترى فيليمير زاجيتش، رئيس دينامو زغرب الكرواتي، صفحة في عدد الأمس من صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة، خصصه لتوجيه رسالة واضحة إلى قائد منتخب بلاده، لوكا مودريتش.

وترافقت الصورة، وهي عبارة عن قميص لوكا بألوان دينامو، التي ملأت الصفحة مع عبارة "انضم إلينا .. إنه أمر منطقي ، وكل معنى ممكن في العالم".

وبدأ لوكا مسيرته في دينامو زغرب في العام 2003 ولعب معه خمس سنوات، ثم أعير لنادي موستار البوسني، ثم انتقل الى توتنهام الانجليزي من 2008 الى 2012 ومنه الى ريال مدريد الاسباني حيث كتب صفحات المجد، ويتوقع أن ينهي مسيرته معه بنهاية الموسم.