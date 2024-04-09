"داعش" تهدد الملاعب المستضيفة لدوري أبطال أوروبا

تنظيم داعش أطلق تهديداً ضد الملاعب

نشرت مؤسسة "العظيم"، وهي وسيلة إعلامية مسؤولة عن نشر رسائل من "داعش"، صورة تتعرض فيها ملاعب حديقة الأمراء وسانتياغو برنابيو وواندا متروبوليتانو والإمارات للتهديد.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أطلق تهديداً يوم امس الاثنين ضد الملاعب الأربعة التي ينتظر ان تستضيف مباريات الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت مؤسسة العظيم، صورة تهدد فيها هذه الملاعب جميعها، مع رسالة "اقتلهم جميعا"، في وقت لا يزال الهجوم الأخير الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في 22 اذار - مارس في مدينة كروكوس في موسكو، حين اقتحم رجال مسلحين، مركزاً تجارياً وأطلقوا النار على المتواجدين.

ويأتي التهديد الجديد بعد أن نشر الموقع الإعلامي "صرح الخلافة" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في 30 آذار - مارس، صورة دعا فيها إلى شن هجمات ضد أشخاص كانوا في ملعب أليانز أرينا، في ميونيخ، ليشاهدوا المباراة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.



