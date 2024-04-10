هل اتصل وزير الرياضة السعودي برونالدو معتذراً؟

شهد نصف نهائي كأس السوبر طرد رونالدو من قبل الحكم

نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تلقى مكالمة هاتفية من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للاعتذار منه بعد واقعة كأس السوبر.

وكانت مواجهة نصف نهائي كأس السوبر بين الهلال والنصر، شهدت الاثنين الماضي، طرد رونالدو من قبل الحكم السعودي محمد الهويش، بعدما اعتدى بالضرب على لاعب الهلال علي البليهي، وزعم موقع (Arielipillo) أن الأمير الفيصل اتصل باللاعب للاعتذار منه على سوء التحكيم

لكن صحيفة الشرق الأوسط السعودية نفت هذه المزاعم، وجزمت أن وزير الرياضة لم يقم بأي تواصل مع رونالدو، الذي بات مهدداً بغرامة مالية وإيقاف لمباراتين.