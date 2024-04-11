ليلة سقوط باريس سان جيرمان .. مفاجأة كيليان مبابي

فاجأت نتيجة مباراة برشلونة ومضيفه سان جيرمان الكثيرين

فاجأت نتيجة مباراة برشلونة الاسباني ومضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الكثيرين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين تفوق الكاتالان بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان مفاجئاً أكثر، الأداء والانضباط الذي ظهر عليه الفريقان، إذ تفوق برشلونة على مضيفه، وهو ما لم يكن متوقّعاً، خاصة في ظل تفوق الباريسيين من ناحية الأسماء والاستقرار الاقتصادي والإداري.

ومن أسرار تفوق برشلونة في اللقاء، تمكن لاعبيه من الحدّ من خطورة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وإحصاءاته في المباراة تؤكد ذلك.

لم يتمكن مبابي من التسجيل، أو من تقديم أي تمريرة حاسمة، ولم يسدّد على المرمى، ونجح في مراوغة واحدة من 4 محاولات، وإن كان قد نجح بصناعة 3 فرص لكنه لم ينجح بتقدية أية كرة عرضية، وتفوق في 3 ثنائيات فقط من أصل 12، وخسر الكرة 13 مرة، وارتكب 3 أخطاء ووقع 3 مرات في التسلل.



