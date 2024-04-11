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لاماسيا تسيطر .. باو كوبارسي نجم دوري أبطال أوروبا

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لاماسيا تسيطر .. باو كوبارسي نجم دوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2024-04-11 | 04:14
لاماسيا تسيطر .. باو كوبارسي نجم دوري أبطال أوروبا

برشلونة محكوم بألّا يصنع إمجاده سوى بأقدام لاعبي لاماسيا

يبدو أنّ نادي برشلونة محكوم بألّا يصنع إمجاده سوى بأقدام لاعبي أكاديميته لاماسيا، ففي ليلة فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان (3-2) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يحتج نجمه بيدري، الذي حلّ بديلاً سوى لدقيقة واحدة، كي يمنح تمريرة الهدف الثاني الحاسمة لرافينيا.
لكن الإحصائية اللافتة للنظر كانت من نصيب باو كوبارسي، البالغ 17 عاما فقط، الذي أصبح أصغر مدافع يشارك في الدور ربع النهائي من البطولة، كما أنّ انطلاقة الهدف الأوّل أتى منه.
وفاز كوبارسي بجميع التدخلات التي قام بها، والأهمّ أنّه تمكّن من الحدّ من خطورة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أبرز لاعب في باريس سان جيرمان، ومنعه من التسجيل وحتى التسديد على المرمى.
 
لاماسيا تسيطر .. باو كوبارسي نجم دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

برشلونة لاماسيا

باو كوبارسي

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ليلة سقوط باريس سان جيرمان .. مفاجأة كيليان مبابي
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