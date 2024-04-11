هل "يُعيد التاريخ نفسه" ويُتوّج برشلونة بطلاً؟

تمّ تسجيل 18 هدفاً في مرحلة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لأوّل مرة منذ موسم 2010-2011، يتمّ تسجيل 18 هدفاً في مرحلة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين فاز ريال مدريد على توتنهام (4-0) ومانشستر يونايتد على تشيلسي (1-0) واكتسح برشلونة شاختار دونيتسك (5-1) وتفوّق شالكة على انتر ميلان (5-2).

هذا العدد من الأهداف، سُجّل مجدّداً في المرحلة نفسها هذا الموسم، حين تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي (3-3) وأرسنال مع بايرن ميونيخ (2-2) وفاز برشلونة على باريس سان جيرمان (3-2) وأتليتكو مدريد على بوروسيا دورتموند (2-1).

وللمفارقة، فإنّ برشلونة توّج بلقب موسم 2010 -2011 على ملعب ويمبلي، الذي سيستضيف نهائي هذا الموسم أيضاً، وتغلب حينها على مانشستر يونايتد (3-1).



