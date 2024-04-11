القنّاصة "نكهة" حديقة الأمراء في هزيمة سان جيرمان

بعد أن هدّد تنظيم داعش بمهاجمة وتفجير ملاعب كرة القدم

بعد أن هدّد تنظيم داعش بمهاجمة وتفجير ملاعب كرة القدم، التي تستضيف مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأبعاء الماضيين، تمّ وضع ملعب حديقة الأمراء، تحت حراسة أمنية مشددة، في ظل وجود مهيب للشرطة.

واستضاف ملعب حديقة الأمراء المباراة التي انتهت الى فوز برشلونة الاسباني الضيف على باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الارض بنتيجة (3-2).

وأظهرت الصور، أنه تم الاستعانة بقناصة توّزعوا على نقاط عالية من الملعب الباريسي، فيما جابت فرقة متخصصة وكلابها البوليسية الميدان بحثاً عن المتفجرات، كما جالت المركبات المدرعة والشاحنات التي لا تحمل علامات في المكان.

ولحسن الحظ، لم تصدق التهديدات، ومرّت المباريات بسلام وفي أجواء رياضية ممتعة وامتلأت الملاعب بالمشجعين.