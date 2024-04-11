مقتل نجمة كرة القدم الأرجنتينية على يد زوجها .. وإنتحاره

صُدم عالم كرة القدم في الأرجنتين بخبر مقتل فلورنسيا

صُدم عالم كرة القدم في الأرجنتين، بخبر مقتل فلورنسيا غينازو، البالغة من العمر 30 عاماً، والناشطة في فريق كرة القدم للسيدات في أرجنتينو دي ميندوزا، على يد زوجها إغناسيو أغوستين نوتو، الذي انتحر بعد جريمته بشنق نفسه بسلك.

واكتشفت الشرطة جريمة القتل، بعد أن اتصال من جيران عثروا على مذكرة من القاتل، على باب المنزل، كتب فيها "اتصلوا بالشرطة، الأطفال وحدهم"، وحدد تشريح الجثة أن فلورنسيا غينازو توفيت بسبب الاختناق.

وأبلغ نادي أتلتيكو أرجنتينو دي ميندوزا عن وفاة لاعبته فلورنسيا جينازو، التي كانت فنانة وشم وعارضة أزياء أيضاً، وكان الثنائي متزوجان قانونياً ومنفصلين فعلياً، وقد اشتكت فلورنسيا في عدة مناسبات، وتم اعتقال زوجها وإطلاق سراحه في تشرين الثاني - نوفمبر 2023.



