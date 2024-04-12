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فيديو - أغرب احتفال بلقب .. جولة بحرية في بارجة

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فيديو - أغرب احتفال بلقب .. جولة بحرية في بارجة
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كرة القدم

2024-04-12 | 03:43
فيديو - أغرب احتفال بلقب .. جولة بحرية في بارجة

تدفق لاعبو ومشجعو أتلتيك إلى شوارع مدينتهم بلباو

تدفق لاعبو ومشجعو أتلتيك إلى شوارع مدينتهم بلباو يوم الخميس، للاحتفال بفوز الفريق بكأس ملك إسبانيا، وهو أول لقب كبير له منذ 40 عاماً، ثم قدموا نموذج فرح غريب في نهر نيرفيون على متن القوارب.
فقد استقل اللاعبون بارجة تعرف باسم "غابارا" وأبحروا لمسافة 13 كيلومتراً أسفل النهر، من بلدة جيتكسو الغنية إلى قاعة مدينة بلباو، حيث استمرت الاحتفالات.
وأطلق عشرات الآلاف من المشجعين الذين اصطفوا على ضفاف النهر واحتشدوا على الشرفات قنابل الدخان والمشاعل ولوحوا بالأعلام والأوشحة احتفالاً بفوز النادي الباسكي بأول لقب له بالكأس منذ الثنائية المحلية في العام 1984.
وفاز أتلتيك بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي على ريال مايوركا بركلات الترجيح في نهاية الأسبوع الماضي في إشبيلية ليتوج بلقب كأس الملك، بعد أربعة عقود من فوز النادي على فريق برشلونة بقيادة دييجو مارادونا في النهائي.
 
 

فيديو - أغرب احتفال بلقب .. جولة بحرية في بارجة

رياضة

كرة القدم

اتلتيك بلباو

كأس ملك إسبانيا

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