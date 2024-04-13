فيديو - موهبة مانشستر سيتي يُسجل هدفاً مذهلاُ لريفربلايت

هدف كلاوديو اتشيفيري نجم مانشستر سيتي القادم مع ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس في مباراة فجر اليوم!😳🔥



pic.twitter.com/C8OrMS0G4g — EPL World (@EPLworld) April 12, 2024

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الموهوب كلاوديو إيتشيفيري من ريفربلايت، وحصل ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية.وسيتعين على اللاعب البقاء حتى صيف 2028 مع ناديه الحالي قبل الانتقال إلى استاد الاتحاد في كانون الثاني - يناير من العام المقبل.وفجر يوم امس، سجّل اللاعب الشاب، البالغ من العمر 17 عاماً، هدفاً رائعاً لناديه ضد نادي ناسيونال الاوروغوياني في بطولة كوبا ليبرتادوريس من خلال تسديدة صاروخية أتت من بعيد وسكنت الشباك.وانتهت المباراة بفوز ريفر بلايت بهدفين نظيفين، ليتصدر النادي الأرجنتيني مجموعته في البطولة، وبالعلامة الكاملة بعد انقضاء جولتين.