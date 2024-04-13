فيديو - بكى وهو يتسلّم جائزة أفضل لاعب

حصل مهاجم فولهام رودريجو مونيز على جائزة أفضل لاعب

حصل مهاجم فولهام رودريجو مونيز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر آذار - مارس، بعد أن سجّل أربعة أهداف في أربع مباريات، وتسلّم جائزته وهو يبكي.

وخلال ما اعتقد أنه مقابلة عادية قبل المباراة في كرافن كوتيدج، فاجأه زميلاه في الفريق ويليان وأندرياس بيريرا بتقديم الجائزة، ولم يستطع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كبح مشاعره.

وفيما سجل طاقم إنتاج فولهام المشهد المؤثر، قال ويليان "أخبرتكم أنه سيبكي .. تهانينا يا أخي، أنت تستحق ذلك".