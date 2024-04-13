فيديو - الجمهور يُحرق صورة رونالدو !!

الآداء والنتائج مع بداية الموسم أثاروا غضب بعض المشجعين

يمر كروزيرو بفترة صعبة، إذ خسر في كأس البرازيل أمام نادي سوسا، وكان متقدماُ بثلاثية ليلة الخميس على ضيفه إليانزا بتروليرا، ضمن دور المجموعات لمسابقة كوبا سود أميركانا، قبل أن يسقط في فخ التعادل (3-3) مع الفريق الكولومبي.

الآداء والنتائج مع بداية الموسم، أثاروا غضب بعض المشجعين، الذين قرروا إشعال النار في صورة أحد أساطيرهم ومالك النادي الآن، رونالدو نازاريو.

كروزيرو، الفريق الذي كان في يوم من الأيام أحد أعظم الفرق في أميركا، يمر بأوقات مضطربة للغاية، حيث هبط في العام 2019 إلى دوري الدرجة الثانية، واستغرقه الأمر ثلاث سنوات للعودة إلى قمة كرة القدم البرازيلي.

وبسبب أزمة اقتصادية ومؤسسية، اضطر كروزيرو إلى الانتظار حتى نهاية العام 2022 للعودة إلى الدرجة الأولى، لكن النتائج المتعثرة في الآونة الأخيرة أغضبت المشجعين الذين صبوا غضبهم على رونالدو كونه منذ العام 2021 المساهم الأكبر في النادي.