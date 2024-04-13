فيديو - استقبال خرافيّ للمدرب التاريخي في بنفيكا

شهد ملعب مباراة الدوري الأوروبي لحظات مؤثّرة جدّاً

شهد ملعب مباراة بنفيكا ومارسيليا ضمن بطولة الدوري الأوروبي ليل الخميس لحظات مؤثّرة جدّاً ، حين تمّ الترحيب بشكل رائع، بزيارة المدرب السابق، السويدي سفين جوران إريكسون، إذ وقف وصفق له لاعبو بنفيكا السابقون، بينما تم عرض لقطات من فترته في النادي على شاشات كبيرة في الملعب.

وبداية العام، كشف المدرب السويدي عن تشخيص إصابته بمرحلة متقدّمة من مرض السرطان، وأنّه في أحسن الحالات سيعيش لسنة أخرى فقط، وحقق له ليفربول منذ شهر تقريباً، حلمه حين منحه فرصة تدريب الفريق في مباراة خيرية لأساطير النادي.



