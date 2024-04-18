17 مليون جنيه بين يوفنتوس وكريستيانو !!

تم إبلاغ يوفنتوس الايطالي وجوب دفع 8.3 مليون جنيه إسترليني لكريستيانو رونالدو بعد خسارة قضية أمام لاعبه السابق، الذي قرّر في أيلول - سبتمبر الماضي اتخاذ إجراء قانوني ضد النادي بسبب الأجور غير المدفوعة خلال جائحة كورونا.وطالب المهاجم البرتغالي بالحصول على 17 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الصافي الذي وعده به النادي عندما وافق على تأجيل أجره أثناء الإغلاق، أسوة بلاعبي يوفنتوس في تأجيل رواتب أربعة أشهر حيث كان النادي يعاني مالياً.كما فشل الجانب الإيطالي في الإبلاغ عن هذه الأجور المؤجلة - المعروفة باسم "مناورات الرواتب" - في بياناته المالية، وقد قضت محكمة التحكيم بأن رونالدو ويوفنتوس يتقاسمان المسؤولية عن هذه المسألة وأمرت النادي بدفع نصف الأجور المؤجلة.