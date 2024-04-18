فيديو - ما هو السرّ وراء تجنّب الدوس على شعار مانشستر سيتي؟

قبل المباراة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يعتقد مشجعو كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم وجدوا "أغبى شيء في كرة القدم" بعد أن تركوا في حيرة من أمرهم حول سبب تجنب العديد من لاعبي ريال مدريد المشي على شعار نادي مانشستر سيتي.

وجاء ذلك قبل المباراة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء، والتي انتهت بتأهل الريال بعد فوزه بركلات الترجيح.

وتم تصوير فريق كارلو أنشيلوتي حين خرج لاعبو المدريديستا إلى أرض الملعب، كما شوهد العديد منهم وهم يخرجون إلى أرض الملعب، ولاحظ المشجعون أنّ بعضهم تجنّب الدوس على شعار المان سيتي الذي تم نقشه على أرضية النفق في الاتحاد.

ومن غير المعروف ما إذا كان اللاعبون قد فعلوا ذلك احتراماً، أو أنهم يؤمنون بالخرافات فقط، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تتجنب فيها مجموعة من اللاعبين الدوس على شارة نادي على الأرض، ما ترك المشجعين في حيرة من أمرهم بسبب هذه الممارسة الغريبة.