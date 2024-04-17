فيديو - وثّق اقتحامه الملعب لالتقاط صورة مع ميسي

تطلق السلطات قبل كل مباراة يشارك فيها انتر ميامي تحذيرات

تطلق السلطات، قبل كل مباراة يشارك فيها انتر ميامي، تحذيرات، وحتى تهديدات للجماهير، في حال حاولوا اقتحام أرضية الملعب للوصول إلى اللاعبين، وخاصة ليونيل ميسي، لالتقاط صور معهم.

لكن ذلك لم يمنع أحد عشاق الأسطورة الأرجنتيني، ليس فقط من اقتحام الملعب للاقتراب من لاعبه المفضل، بل توثيق الحدث -غير القانوني - بكاميرا هاتفه، حيث صوّر نفسه بالفيديو وهو يهرول نحو اللاعب، حتى وصل إليه، وخلّد لحظة اللقاء بالتقاط صورة معه أيضاً.