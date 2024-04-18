المنافسة تشتد بين برشلونة ومانشستر سيتي على هذا اللاعب

يتطلع برشلونة للتوقيع مع لاعب خط وسط لايبزيج ومنتخب إسبانيا داني أولمو، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو من خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة للنادي، قبل أن يغادر في العام 2015 للانضمام إلى فريق دينامو زغرب الكرواتي.والتقى المدير الرياضي لبرشلونة ديكو مع والد وممثلي أولمو بعد ظهر الأربعاء، للبحث في قيمة كسر عقد اللاعب البالغة 60 مليون يورو في لايبزيج.وإذا كان هذا هو الحال، فقد يواجه برشلونة منافسة من مانشستر سيتي، الذي التقى أيضاً بوكلاء أولمو ووالده الأسبوع الماضي، وقد تابع النادي الاسباني تقدم أولمو منذ مغادرته النادي، ويعتقدون أنه يتماشى مع اسلوب الفريق.