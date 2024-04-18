عصابة مُسلحة هربت أسلحة في صناديق لشعارات وأعلام الفريق

تمّ القبض على 23 عضواً من مشجعي نادي بايساندو الناشط في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، والمعروفين باسم "الألتراس" وذلك بعد أن اتضح أنّهم جميعاً ينتمون الى عصابة.وكان هؤلاء قد دخلوا الملعب وبحوزتهم أسلحة وممنوعات تم وضعها وإخفائها في وسط الصناديق الخاصة بشعارات وأعلام الفريق استعداداً لخلق فوضى في حال الخسارة في مباراتهم الأخيرة ضد ريمو.وكان النادي ينافس في بطولة محليّة يتنافس فيها 12 نادياً، وقد التقى الفريقان في النهائي، وفاز بايساندو بهدفين لصفر في الذهاب، ثم تعادل الفريقان في الإياب بهدف لمثله.