من مستخدم لربطة شعر إلى مستثمر في الشركة !

أصبح هالاند مستثمراً جديداً في شركته النرويجية المفضلة

أصبح ايرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، مستثمراً جديداً في شركته النرويجية المفضلة لربطات الشعر التي يستخدمها للحفاظ على تسريحة شعره في مكانها أثناء المباريات.

ويشتهر مهاجم مانشستر سيتي بخصل شعره الذهبية الفاتنة، بقدر ما يشتهر بأهدافه المذهلة، وهو يريد الاستفادة من مظهره كأحد محاربي الفايكنج.

وشهدت شركة إكسسوارات الشعر النرويجية Bon Dep ارتفاعاً في إيراداتها، منذ أن بدأ هالاند في استخدام منتجاتها للحفاظ على شعره في مكانه، وشكلت الآن شراكة مع أكبر نجم رياضي في البلاد.

وكشف فريق هالاند التجاري أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، أصبح مستثمراً في الشركة، التي لديها طموحات لمضاعفة مبيعاتها السنوية الحالية بما يعادل 7 ملايين جنيه إسترليني، وتأمل أن تؤدي مشاركة هالاند المتزايدة إلى زيادة مبيعات إكسسواراتها الفاخرة.







