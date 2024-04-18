لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو ولاعب الوسط الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي رفضا تنفيذ ركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وتبيّن أن ميليتاو، طلب ذلك من مدربه لأن مواطنه إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، يعرفه جيداً ويعرف طريقة تنفيذه لركلات الجزاء، فيما رفض فالفيردي، كما ذكر دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد لوالده كارلو، التسديد لأنه مرهق.وأطاح ريال مدريد بمضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، حين لجأ الحكم الى ركلات الترجيج، بعد التعادل (1-1) في الوقتين الاصلي والاضافي، والتعادل ذهاباً في مدريد (3-3).