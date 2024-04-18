الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟
A-
A+

كرة القدم

2024-04-18 | 06:47
لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟

رفضا تنفيذ ركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو ولاعب الوسط الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي رفضا تنفيذ ركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتبيّن أن ميليتاو، طلب ذلك من مدربه لأن مواطنه إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، يعرفه جيداً ويعرف طريقة تنفيذه لركلات الجزاء، فيما رفض فالفيردي، كما ذكر دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد لوالده كارلو، التسديد لأنه مرهق.
وأطاح ريال مدريد بمضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، حين لجأ الحكم الى ركلات الترجيج، بعد التعادل (1-1) في الوقتين الاصلي والاضافي، والتعادل ذهاباً في مدريد (3-3).
 
لاعبان من ريال مدريد رفضا تسديد ركلات الترجيح فما السبب؟

رياضة

كرة القدم

كارلو أنشيلوتي

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة
من مستخدم لربطة شعر إلى مستثمر في الشركة !

اقرأ ايضا في كرة القدم

جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة
06:55

جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة

تحولت عارضة الازياء الاسبانية الى مادة جذب في العناوين الرئيسية

06:55

جوانا سانز وداني ألفيس يداً بيد في شوارع برشلونة

تحولت عارضة الازياء الاسبانية الى مادة جذب في العناوين الرئيسية

فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل
06:51

فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل

تسبب مدرب فاسكو داغاما بجدل واسع في الشارع البرازيلي

06:51

فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل

تسبب مدرب فاسكو داغاما بجدل واسع في الشارع البرازيلي

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة
06:49

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

تسببت سارة غوندوغان بموجة غضب

06:49

زوجة غوندوغان تتسبب بأزمة في برشلونة

تسببت سارة غوندوغان بموجة غضب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024