فيديو - تصريحات مدرب عن النساء تتسبب بأزمة في البرازيل

تسبب مدرب فاسكو داغاما بجدل واسع في الشارع البرازيلي

تسبب رامون دياز، مدرب فاسكو داغاما، بجدل واسع في الشارع البرازيلي عموماً، والكروي خصوصاً، بعدما صرّح ما اعتبرته الاكثرية مواقف عنصرية وجندريّة ضد المرأة.

وقال دياز "مع كامل الاحترام للحكام، لا يمكننا التكلم كثيراً، تقنية (الفار) في مباراتنا الأخيرة، التي كانت في ملعب فاسكو، كانت تقودها سيدة، فتاة، قامت بتفسير الامر بشكل مختلف، لقد كانت ضربة جزاء، لكنها فسرته بشكل مختلف".

وأضاف دياز "كرة القدم رياضة مختلفة، ووضع تقنية (الفار) تحت تصرف فتاة، يبدو لي أن الأمر معقد جداً بالنسبة لهن، فكرة القدم لعبة ديناميكية وسريعة، وفيها الكثير من الضغط، واتخاذ قرارات سريعة".

وأجبر فاسكو داغاما تحت الضغط على اصدار بيان اعتذر فيه بإسم المدرب والنادي معاً عن هذه التصريحات، وقال دياز "اعتذر للجميع، ربما تم تفسير كلامي بشكل خاطئ، كنت اقصد أنه يجب ان لا يتخذ القرار من طرف واحد فقط، وان يكون اكثر من شخص من يتخذه بعد مراجعة اللقطات".