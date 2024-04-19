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أزمة غوندوغان - أراوخو تتصاعد فهل تنتهي قبل الكلاسيكو؟

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أزمة غوندوغان - أراوخو تتصاعد فهل تنتهي قبل الكلاسيكو؟
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كرة القدم

2024-04-19 | 02:00
أزمة غوندوغان - أراوخو تتصاعد فهل تنتهي قبل الكلاسيكو؟

بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان

بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، بدا أنّ لاعب خط الوسط المخضرم إلكاي غوندوغان كان ينتقد زميله رونالد أراوخو بسبب طرده، والذي كان نقطة التحول الهائلة في مباراة الإياب في ملعب مونتجويك.
وردّ الأوروغوياني بشكل ناعم على زميله الألماني، ما أكد وجود خلاف بين الثنائي، وذكرت صحيفة سبورت أن غوندوغان فوجئ بردود الفعل على تعليقاته، لأنه يعتقد أنه كان يوصّف الواقع ولم يلم أحداً، ولا حتى أراوخو، على خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.
وأشار التقرير إلى أنّ غوندوغان يعتزم الاجتماع مع أراوخو قبل الحصة التدريبية اليوم الجمعة، بهدف تنقية الأجواء قبل الكلاسيكو المقرر مع ريال مدريد بنهاية الأسبوع، وسيرغب برشلونة في طيّ هذه الصفحة، حتى يتمكن الفريق من المضي قدماً.

أزمة غوندوغان - أراوخو تتصاعد فهل تنتهي قبل الكلاسيكو؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

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