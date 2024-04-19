فيديو - إيميليانو مارتينيز يفعلها مجدداً مع الفرنسيين

استعاد مشجعو نادي ليل ذكريات نهائي كأس العالم في قطر

استعاد مشجعو نادي ليل ذكريات نهائي كأس العالم في قطر، حين تغلبت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح وأحرزت اللقب، وتحديداً تألق حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، في صدّ كرات في توقيت حاسم، ومساهمته المؤثرة في التتويج.

وحصل ذلك مع توّجه حارس مرمى أستون فيلا إلى منطقته قبيل وخلال مواجهة فريقه الانجليزي مضيفه ليل الفرنسي في مباراتهما الحاسمة في الدوري الأوروبي.

وأظهر مشجعو ليل مشاعرهم منذ البداية، حيث قام بعضهم بالقفز فوق السور وركض نحو الملعب، وتم إيقافهم من قبل عناصر الأمن، وأطلق هؤلاء صافرات الاستهجان ضد الحارس طوال المباراة، لكن ذلك لم يمنعه عن استفزازهم.

واكتمل المشهد مع نجاح إيمي في صدّ ركلتَي ترجيح، بعد أن كان مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب يشير إلى التعادل، فصعد بفريقه إلى الدور المقبل.