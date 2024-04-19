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أرقامٌ خياليّة يدوّنها باير ليفركوزن فهل يُحرز الثلاثية؟

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أرقامٌ خياليّة يدوّنها باير ليفركوزن فهل يُحرز الثلاثية؟
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كرة القدم

2024-04-19 | 02:34
أرقامٌ خياليّة يدوّنها باير ليفركوزن فهل يُحرز الثلاثية؟

مع تأهل باير ليفركوزن الالماني الى نصف نهائي الدوري الاوروبي

مع تأهل باير ليفركوزن الالماني الى نصف نهائي الدوري الاوروبي برصيد 8 انتصارات وتعادلين، يكون الفريق المثير قد أكمل 44 مباراة هذا الموسم من دون أي خسارة، وهو يواجه روما الايطالي في نصف النهائي يومي الخميس 2 و9 أيار - مايو المقبلين. 
25 انتصاراً و4 تعادلات وتتويج تاريخي ويتبقى له خمس مباريات فقط في الدوري الالماني، 5 انتصارات في كأس ألمانيا، ويتبقى له المباراة النهائية يوم الخامس والعشرين من أيار - مايو مع كايزرسلاوترن (درجة ثانية) وتأهل الى نصف نهائي الدوري الاوروبي.
بإختصار، موسمٌ خياليّ يعيشه الفريق الالماني بقيادة المدرب الشاب تشابي ألونزو، وفرصه بإحراز الثلاثية قائمة بقوة.

أرقامٌ خياليّة يدوّنها باير ليفركوزن فهل يُحرز الثلاثية؟

رياضة

كرة القدم

باير ليفركوزن

الدوري الاوروبي

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