أرقامٌ خياليّة يدوّنها باير ليفركوزن فهل يُحرز الثلاثية؟

مع تأهل باير ليفركوزن الالماني الى نصف نهائي الدوري الاوروبي

مع تأهل باير ليفركوزن الالماني الى نصف نهائي الدوري الاوروبي برصيد 8 انتصارات وتعادلين، يكون الفريق المثير قد أكمل 44 مباراة هذا الموسم من دون أي خسارة، وهو يواجه روما الايطالي في نصف النهائي يومي الخميس 2 و9 أيار - مايو المقبلين.

25 انتصاراً و4 تعادلات وتتويج تاريخي ويتبقى له خمس مباريات فقط في الدوري الالماني، 5 انتصارات في كأس ألمانيا، ويتبقى له المباراة النهائية يوم الخامس والعشرين من أيار - مايو مع كايزرسلاوترن (درجة ثانية) وتأهل الى نصف نهائي الدوري الاوروبي.

بإختصار، موسمٌ خياليّ يعيشه الفريق الالماني بقيادة المدرب الشاب تشابي ألونزو، وفرصه بإحراز الثلاثية قائمة بقوة.



