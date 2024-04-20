غداً "كلاسيكو الأرض" .. اليدُ العليا لبرشلونة في سانتياغو بيرنابيو !!

ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني

يلتقي يوم غد الأحد، ريال مدريد مع ضيفه برشلونة، في "كلاسيكو إسبانيا"، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، مع تصدّر الأول لجدول ترتيب البطولة بفرق ثماني نقاط عن منافسه.

وبالعودة إلى المباريات التي جمعت العملاقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو، فإنّ النادي الكاتالوني فاز في سبعة من آخر عشرمباريات جرت هناك.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

في العام 2015، كان الفوز بنتيجة عريضة (4-0).

في العام 2017، التقى الفريقان في ملعب النادي الملكي في ثلاث مناسبات، ففاز برشلونة مرتين بنتيجة (3-2) و(3-0) وريال مدريد مرة واحدة (2-0).

في العام 2019، فاز برشلونة في المباراتين اللتين جمعتا الفريقين (3-0) و(1-0).

وفي المباراة اليتيمة التي جرت في العام 2020، خسر برشلونة (0-2)، وفاز في العام 2022 (4-0) ثم خسر (1-3)، وعاد للفوز (1-09 في العام 2023.

ومن الملفت أنّ المباريات العشر الأخيرة لم تشهد أي تعادل، فلمن ستكون الغلبة يوم الأحد المقبل؟.



