الخريطة على القميص تُسبب أزمة جديدة بين الجزار والمغرب

نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نقلت وسائل اعلام أن نادي نهضة بركان المغربي قرر عدم خوض مباراته مع مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، المقررة يوم غد الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت بعثة نهضة بركان وصلت إلى الجزائر صباح أمس الجمعة، حيث رفضت السلطات خروجها من المطار، بسبب خريطة المغرب على قميص الفريق، وقيل أنها اشترطت وضع شريط لاصق على الخريطة، وهو ما رفضه النادي المغربي.

في المقابل، ذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن بعثة نادي نهضة بركان حظيت باستقبال مميز من نادي اتحاد العاصمة، وتلقت كل التسهيلات في المطار، وأدى اللاعبون صلاة الجمعة في المصلى، لكن المصالح المختصة في المطار تحفظت على قمصان عليها شعارات سياسية.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن الخريطة غير قانونية كونها تضم الصحراء الغربية كجزء من المغرب، وذكرت النهار أن القرار يستند الى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقوانين الاتحاد الافريقي التي تحظر استخدام شعارات سياسية على قمصان اللاعبين وتجيز استخدام ألوان الراية الوطنية فقط.