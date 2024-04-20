فيديو - وجه لايزر نحو منافس فعوقب 11 مباراة

فرض غرامة مالية عليه وإلزمه بالعمل في خدمة المجتمع

قرر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إيقاف ناويل غوزمان، حارس مرمى تيغرس أونام، لمدة 11 مباراة، وفرض غرامة مالية عليه، وإلزامه بالعمل في خدمة المجتمع، بعد أن قام بتوجيه شعاع لايزر، نحو لاعب مونتيري، خلال مواجهة الفريقين في الدوري.

وانتشر فيديو لغوزمان الذي كان يجلس في المدرجات، وهو يوجه شعاع اللايزر نحو لاعبي مونتيري، ومن بينهم إستيبان أندرادا، في المباراة التي انتهت الى تعادل الفريقين (3-3).

وأكد نادي تيغرس، أنه سيفرض المزيد من العقوبات على حارس مرماه غوزمان الذي اعتذر عن الواقعة، فيما عاقب الاتحاد المكسيكي أيضاً، اللاعب أندرادا بسبب توجيهه إهانة إلى غوزمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.