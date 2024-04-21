عاد الى نادي طفولته مقابل الحدّ الأدنى للرواتب

قضى اللاعب الإسباني سانتي كازورلا مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم، متنقلًا بين عدة أندية، أبرزها فياريال وملقة وارسنال والسد القطري.ومع ذلك، فقد قرر كازورلا العودة إلى نادي طفولته، ريال أوفييدو، وقال المتوج مرتين بلقب "اليورو" مع منتخب بلاده، أنّه يريد اللعب لاوفييدو مجاناً، على الرغم من أنّ النادي قدّم له عرضاً جيّداً، وأنّه لن يذهب إلى هناك لكسب المال، بل إلى ما أسماه "منزله" للاستمتاع، ولمساعدة الفريق.واتصل اللاعب بوكيل أعماله، وأبلغه أنه لا يريد أي مال، وأبلغ رئيس النادي أنه سيتقاضى الحد الأدنى للرواتب، أي نحو 93 ألف يورو، وأنّ 10٪ من مبيعات القمصان سوف تذهب للأكاديمية.