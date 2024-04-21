فيديو - مشجعون يُشعلون عربة قطار بالقنابل الدخانية

A group of West Brom fans setting off a smoke bomb on a train travelling to Leicester today.... pic.twitter.com/18xvxAjSJE — Football Away Days (@AwayDays_) April 20, 2024

أحرجت مجموعة من مشجعي كرة القدم نفسها، عندما قامت بإطلاق قنبلة دخانية في قطار، فيما كان أعضاؤها يهتفون "لا ألعاب نارية ولا حفلة".وكان أنصار وست بروميتش في طريقهم إلى مدينة ليستر، لحضور مباراة فريقهم، حين اعتقدوا بحماقة أنه سيكون من الجيد إطلاق العنان للألعاب النارية، ورقصوا وغنوا وصوّروا أفعالهم على الهواتف، بينما ملأ الدخان الأزرق العربة، في حبن سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إدانة المجموعة.وذهبت احنفالات المجموعة سدى، بعد خسارة فريقهم بنتيجة (1-2) أمام ليستر سيتي، ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري الدرجة الاولى الإنجليزي (الشامبيونشيب).