الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - مشجعون يُشعلون عربة قطار بالقنابل الدخانية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجعون يُشعلون عربة قطار بالقنابل الدخانية
A-
A+

كرة القدم

2024-04-21 | 01:21
فيديو - مشجعون يُشعلون عربة قطار بالقنابل الدخانية

أحرجت مجموعة من مشجعي كرة القدم نفسها

أحرجت مجموعة من مشجعي كرة القدم نفسها، عندما قامت بإطلاق قنبلة دخانية في قطار، فيما كان أعضاؤها يهتفون "لا ألعاب نارية ولا حفلة".
وكان أنصار وست بروميتش في طريقهم إلى مدينة ليستر، لحضور مباراة فريقهم، حين اعتقدوا بحماقة أنه سيكون من الجيد إطلاق العنان للألعاب النارية، ورقصوا وغنوا وصوّروا أفعالهم على الهواتف، بينما ملأ الدخان الأزرق العربة، في حبن سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إدانة المجموعة.
وذهبت احنفالات المجموعة سدى، بعد خسارة فريقهم بنتيجة (1-2) أمام ليستر سيتي، ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري الدرجة الاولى الإنجليزي (الشامبيونشيب).
 
 
 
 
 
فيديو - مشجعون يُشعلون عربة قطار بالقنابل الدخانية

رياضة

كرة القدم

وست بروميتش

ليستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مهاجم ليفربول يؤجر شققاً تعشش فيها الفئران
عاد الى نادي طفولته مقابل الحدّ الأدنى للرواتب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ميسي يُمرر ويُسجّل ويقود الانتر للفوز
01:30

فيديو - ميسي يُمرر ويُسجّل ويقود الانتر للفوز

قاد ميسي فريقه انتر ميامي الى الفوز

01:30

فيديو - ميسي يُمرر ويُسجّل ويقود الانتر للفوز

قاد ميسي فريقه انتر ميامي الى الفوز

كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية
01:29

كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية

يبدو أنّ المشاكل بين كايل ووكر وزوجته قد انتهت

01:29

كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية

يبدو أنّ المشاكل بين كايل ووكر وزوجته قد انتهت

فيديو - الألتراس يُنظّف الولاية من أنصار الفريق المنافس !!
01:23

فيديو - الألتراس يُنظّف الولاية من أنصار الفريق المنافس !!

قام ألتراس نادي بالتجول وترهيب أي شخص يرتدي قميص الغريم

01:23

فيديو - الألتراس يُنظّف الولاية من أنصار الفريق المنافس !!

قام ألتراس نادي بالتجول وترهيب أي شخص يرتدي قميص الغريم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024