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فيديو - عثر على محفظته سليمة بعد ٨ أشهر !!

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فيديو - عثر على محفظته سليمة بعد ٨ أشهر !!
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كرة القدم

2024-04-23 | 01:57
فيديو - عثر على محفظته سليمة بعد ٨ أشهر !!

بعد ثمانية أشهر على فقدانها في المملكة

عثر المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، لاعب نادي القادسية السعودي، على محفظته وبداخلها نقوده وبطاقاته الشخصية، بعد ثمانية أشهر على فقدانها في المملكة.
وظهر غونزاليس في مقطع فيديو، وقال "مرحبا أصدقائي، انظروا، هذه هي المملكة العربية السعودية، حيث استعدت محفظتي بعد ثمانية أشهر، بكل ما فيها من النقود وأغراضي الأخرى، إنه لأمر مدهش، فهذا لا يمكن أن يحدث في مكان آخر، لذا أخبركم عنه".
وانتقل غونزاليس، البالغ 34 عاماً، إلى نادي النصر السعودي في العام 2022، من مارسيليا الفرنسي، ثم انضم إلى نادي القادسية في العام 2023.
 
 
 
فيديو - عثر على محفظته سليمة بعد ٨ أشهر !!

رياضة

كرة القدم

ألفارو غونزاليس

القادسية

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