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ميسي وسواريز وزوجتيهما لوّنا حفل "بريش" في ميامي

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ميسي وسواريز وزوجتيهما لوّنا حفل &quot;بريش&quot; في ميامي
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كرة القدم

2024-04-23 | 02:01
ميسي وسواريز وزوجتيهما لوّنا حفل "بريش" في ميامي

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شارك ليونيل ميسي ولويس سواريز، جنباً إلى جنب مع زوجتيهما، في حفل "بريش" في ميامي، بعد فوز فريقهما إنتر ميامي على ناشفيل في الدوري.
وكان الاحتفال لافتاً، ليس فقط لتواجد نجوم كرة القدم، ميسي وسواريز وآخرين، ولكن للحضور الساحر لزوجتيهما، ولا سيما أنتونيلا روكوزو التي ارتدت زياً مذهلاً، تضمن مشدّاً بقماش شفاف، وشورت قصير عالي الخصر، وحذاء جلدي عالي، وكانت بارزة في هذا الحدث، حيث جذبت انتباهاً وإعجاباً كبيرين.
وتميزت آيضاً صوفيا فيرغارا، وتم تصويرها وهي تحتضن زوجة ميسي، في الحفل الذي شاركت فيه شخصيات بارزة أخرى في كرة القدم، مثل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ما سلط الضوء على مجتمع اللاعبين المترابط في إنتر ميامي.
 
ميسي وسواريز وزوجتيهما لوّنا حفل "بريش" في ميامي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

لويس سواريز

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