هل يتجّه برشلونة الى التحكيم للتشكيك بنزاهة الدوري؟

ادّعت كادينا سير أن برشلونة يفكر في تقديم شكوى قانونية

طلب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، بجميع الصور واللقطات لهدف لامين يامال غير المحتسب في الكلاسيكو، وحتى أعرب عن أنه سيضغط لإعادة المباراة إذا تم اكتشاف أي مخالفات.

وبعد أيام قليلة من هزيمة الكاتالان أمام ريال مدريد، ادّعت كادينا سير أن برشلونة يفكر في تقديم شكوى قانونية،، تحت إشراف لابورتا.

ويبدو أن برشلونة يستشهد بالدوري البلجيكي، حيث أدى خطأ حكم الفيديو المساعد إلى إمكانية إعادة اللعب بين أندرلخت وجينك هذا الموسم، بعد أن طلب الاخير إعادة المباراة، ووافق المجلس التأديبي للاتحاد على ذلك.

وبعد أشهر، قبلت محكمة التحكيم البلجيكية للرياضة استئناف أندرلخت وألغت القرار، وعلى الرغم من عدم حدوث الإعادة في هذه القضية، إلا أن برشلونة يريد استخدامها كسابقة وهو مستعد لإيصال الأمور إلى المحاكم.

وفي الواقع، يريد الكاتالونيون تدخل محكمة التحكيم الرياضية (TAD)، وهي الهيئة العليا لكل ما يتعلق بالرياضة، ويبدو أن برشلونة يتوقع ألا تتعاون معه رابطة الدوري ولا لجنة الحكام، وعلى هذا النحو، فهم مستعدون للذهاب إلى المحاكم ومستعدون لاستنفاد جميع الخيارات.



