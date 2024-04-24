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ما هي حقيقة القاء القبض على نجمين بتهمة الاغتصاب؟

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ما هي حقيقة القاء القبض على نجمين بتهمة الاغتصاب؟
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كرة القدم

2024-04-24 | 02:28
ما هي حقيقة القاء القبض على نجمين بتهمة الاغتصاب؟

للاشتباه في ارتكابهما جريمة اغتصاب

ألقت الشرطة القبض على اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابهما جريمة اغتصاب.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن اللاعبين اللذين لم يكشف عن اسميهما، وهما من النادي نفسه، اعتقلا في نهاية الأسبوع الماضي.
وقيل إن أحد اللاعبين، يبلغ من العمر 19 عاماً، وقد تحدثت إليه الشرطة للاشتباه في قيامه بالاعتداء والمساعدة والتحريض على الاغتصاب، ثم سمح له بمغادرة ملعب النادي قبل إلقاء القبض عليه رسمياً، حيث أمضى الليلة في زنزانة للشرطة قبل أن يستجوبه المحققون.
كما ألقي القبض على زميل اللاعب، وهو في العمر نفسه، واستجوب للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، وأكدت الشرطة أنه تم الإفراج عن اللاعبين بكفالة، في انتظار مزيد من التحقيقات، ويقال إن الاغتصاب المزعوم وقع ليلة الجمعة، واتصلت الضحية المزعومة بالشرطة بعد ساعات وقدمت شكوى رسمية.

ما هي حقيقة القاء القبض على نجمين بتهمة الاغتصاب؟

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

اغتصاب

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