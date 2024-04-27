واندا نارا وإيكاردي تحدّيا انستغرام بفيديو حميم

خاطر ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا بتلقي حظر على انستغرام، بعد أن نشرا على التطبيق مقطع فيديو وهما يتبادلان القبل، وآخر وهو يحتضن زوجته.ويحظى الزوجان بإجمالي 28.8 مليون متابع، وقد نشرا الفيديو بشكل مشترك، ويبدو أنهما سيحتفلان بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما، وينشران بانتظام صوراً لبعضهما البعض عبر الإنترنت، وشاركا العديد من مقاطع الفيديو الحميمة لنفسيهما هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أنهما يبدوان أكثر سعادة من أي وقت مضى، إلا أن الزوجين، اللذين لديهما ابنتان معاً، تصدرا عناوين الصحف في السنوات الأخيرة لعلاقتهما المتقطعة والمتقلبة.