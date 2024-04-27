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هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا

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هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا
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كرة القدم

2024-04-27 | 04:48
هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا

دخلت لورا قائمة FHM500 المرموقة لأجمل فتيات هولندا

تحتل الصديقة الجديدة لنجم كرة القدم الإنجليزية جود بيلينجهام، المرتبة 145 من بين أكثر 500 امرأة إثارة في بلادها، إذ دخلت لورا سيليا فالك، البالغة من العمر 25 عاماً، قائمة FHM500 المرموقة لأجمل فتيات هولندا على مدار السنوات الأربع الماضية.
وتقول عارضة الأزياء والمؤثرة التي عملت كمقدمة تلفزيونية إنها شعرت بالفخر لوجودها في القائمة التي احتلت فيها المرتبة 145 العام الماضي بعد أن تصويت شمل مليون شخص.
وكشفت صحيفة ذا صن أنّ لورا هي صديقة لاعب خط وسط ريال مدريد الجديدة، وهي قالت في مقابلة سابقة إنها تفضل كونها عزباء، وكشفت أن رجلها المثالي سيكون شخصاً يتمتع بـ"الفكاهة" و"الطموح"، كما قالت إنها تحب الجري والتنس واللياقة البدنية، لكنها لم تذكر كرة القدم.
وذكرت مصادر إنها سيليا كانت تواعد النجم البالغ من العمر 20 عاماً، والذي تبلغ قيمته 85.5 مليون جنيه إسترليني منذ شهرين، وتقيم في منزله في مدريد وهي "مغرمة" به، وقد اكتسبت أكثر من  ألف متابع جديد على انستغرام منذ انتشار أخبار علاقتهما.
 
هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا

رياضة

كرة القدم

جود بيلينجهام

لورا سيليا فالك

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