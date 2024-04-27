حقيقة الخلافات التي دمّرت علاقة رونالدو بمانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الخلافات بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه الانجليزي السابق مانشستر يونايتد لم تبدأ مع المدرب الحالي، الهولندي تين هاغ كما يعتقد البعض، بل مع الألماني رالف رانغنيك، المدرب الأسبق، الذي تم تعيينه مؤقتاً في النصف الثاني من موسم 2021-2022.وأشارت الصحيفة في تقرير، أن رونالدو اشترط على رانغنيك، خوض أربع مباريات من كل خمسة، وأن يكون في المنزل في الأخيرة، فيما اعتبر المدرب الألماني أن هذه الشروط "تحمل شيئا من عدم الاحترام للنادي".وكان رونالدو قال في مقابلة شهيرة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان عن رانغنيك "هذا الرجل ليس حتى مدرباً، ونادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد يعين مديرا رياضيا كمدرب، هذا يفاجئ العالم"، وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان يعرفه من قبل "بالطبع لا، والأشخاص الذين تحدثت إليهم لم يكن يعرفه أحد منهم".