فيديو - "ميسي السيدات" تُحقق الريمونتادا وتقود برشلونة الى النهائي

ضمن برشلونة مكاناً في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

ضمن فريق السيدات في نادي برشلونة مكاناً في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات مرة أخرى، بعد التغلب على تشيلسي في إياب نصف النهائي (2-0)، وكان حامل اللقب قد خسر (0-1)، في مباراة الذهاب في برشلونة، لكنه عاد للتألق في لندن، وفاز (2-1) وتأهل في مجموع المباراتين.

وفي التفاصيل، منحت أيتانا بونماتي الأمل لبرشلونة، من خلال إدراك التعادل في مجموع المباراتين بعد 25 دقيقة فقط، ثم سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لتشيلسي مع طرد كاديشا بوكانان، الى حصلت أيتانا على ركلة جزاء، ترجمتها فريدولينا لاكمال "الريمونتادا".

وتحلم سيدات برشلونة بتكرار إنجازاهن هذا الموسم والفوز بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا أيضاً.