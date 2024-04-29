فيديو - دومفريز يجرّ هيرنانديز وكأنه كلبه .. في صورة !!

⛓️😳 Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! 🚐 pic.twitter.com/1jWDToJxX3 — EuroFoot (@eurofootcom) April 28, 2024

رفع مدافع إنتر ميلان، الهولندي دينزل دومفريز ملصقاً ظهر فيه لاعب ميلان، الفرنسي ثيو هيرنانديز، على أنه "كلبه"، وذلك خلال موكب احتفالي لناديه بتحقيق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم.وشاهد ظهير إنتر الطائر الملصق، الذي كان يحمله أحد المشجعين ممن تجمهروا لتحية أبطال إيطاليا، وطلب تسليمها له في الحافلة المكشوفة، قبل رفعها وسط هتافات الجماهير المحتفلة في ميلانو.وعبّر الملصق عن صورة معدّلة من إحدى ألعاب "Grand Theft Auto" الشهيرة، وأظهر دومفريز وهو يجر هيرنانديز وقد التفت حول رأسه سلسلة.وأثارت الصورة غضب العديد من المتابعين بعد انتشارها على وسائل التواصل واعتبروها غير لائقة على الإطلاق.