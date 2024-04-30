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حدث غريب - فريق بلا حارس مرمى فماذا فعل؟

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حدث غريب - فريق بلا حارس مرمى فماذا فعل؟
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كرة القدم

2024-04-30 | 03:07
حدث غريب - فريق بلا حارس مرمى فماذا فعل؟

حدث تاريخي ويحصل لأول مرة في تاريخ كرة القدم

يمكن وصف ما حصل في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في المباراة بين ديبورتيفو لاكورونيا وأرنتيرو بأنّه حدث تاريخي ويحصل لأول مرة في تاريخ كرة القدم.
وكان حارس مرمى نادي أرنيتيرو الأول مصاباً، وحارسه الثاني معاراً من ديبورتيفو ولا يستطيع اللعب أمامه وفق الاتفاقية، والحارس الثالث مصاباً أيضاً، أمّا حرّاس فريق الشباب فهم تحت السن القانوني اللازم للمشاركة في الدوري، فما هو الحل الذي لجأ إليه النادي؟.
ولحل مشكلة غياب الحارس، قام نادي أرنيتيرو باللجوء الى مدرب حراس المرمى دييغو ريفاس، الذي تم تسجيله وشارك في المباراة، وقدم أداء مذهلاً، وكان نجم اللقاء بتصديات رائعة جداً، بل تقدم في آخر دقيقة من المباراة وصنع هدف التعادل في الدقيقة 90+4.

حدث غريب - فريق بلا حارس مرمى فماذا فعل؟

رياضة

كرة القدم

ديبورتيفو لاكورونيا

أرنتيرو

دييغو ريفاس

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