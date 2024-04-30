فيديو - استمع بإنصات واهتمام وتأثر مع أنه .. لا يفقه اللغة

لم يتقبّل جمهور فاسكو دا غاما البداية السيئة جداً لفريقهم

لم يتقبّل جمهور فاسكو دا غاما البداية السيئة جداً لفريقهم في الدوري البرازيلي، حيث تلقى ثلاثة هزائم متتالية خارج ميدانه أمام براغانتينو وفلوميننسي بالنتيجة نفسها (1-2)، ثم خسارة مؤلمة في عقر داره (0-4) أمام كريسيوما، بعد انطلاقة طيبة بالفوز على غريميو (2-1).

ولذلك، تجمّعت بعض الجماهير بأعداد كبيرة، أمام مقرّ تدريبات الفريق، وفتحت البث المباشر، وتناقشت مع اللاعبين، وكان اللافت بينهم، النجم الفرنسي ديمتري باييت، الذي بدا مستمعاً بإنصات واهتمام ومتأثراً تماماً .. مع أنه لا يعرف اللغة المحلية !!.



