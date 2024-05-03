من هو النادي الذي يُخطط جوزيه مورينيو لتدريبه؟

يقال إن البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو وضع نصب عينيه نادياً واحداً

يقال إن البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو وضع نصب عينيه نادياً واحداً يرغب في تدريبه، وهو أحد عمالقة الكرة الأوروبية.

وبقي مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق، من دون نادٍ منذ إقالته من قبل روما في كانون الثاني - يناير، وقد ارتبط بقوة بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع "البلوز" ونيوكاسل كخيارات محتملة.

وفي ظل الحديث عن تجديد العقد مع المدرب الحالي توماس توخيل، زعمت صحيفة بيلد الألمانية، أن مورينيو "حريص" على أن يصبح المدير الفني التالي لبايرن ميونيخ، وقد اتخذ بالفعل خطوات لتأمين هذا المنصب.

ومن المحتمل أن ينفصل النادي الألماني عن المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم، الا انه لم يعلن بعد عن بديله، وكان رالف رانجيك مدرب يونايتد السابق هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب.

الا ان تقارير صحفية زعمت أن مورينيو رفض بعض العروض من أندية أخرى لأنّه ينتظر البايرن، كما زعمت وجود معارضة في النادي الألماني لتعيينه بسبب أسلوب "كرة القدم الدفاعية" الذي يعتمده وغروره الكبير.



