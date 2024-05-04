فيديو - ماركو رويس يترك بروسيا دورتموند بعد 12 عاماً

سيترك فريقه بروسيا دورتموند بعد 12 عاماً قضاها في ميدانه

أعلن النجم الدولي الالماني ماركو رويس، البالغ 34 عاماً، أنه سيترك فريقه بروسيا دورتموند، بعد 12 عاماً قضاها في ميدانه، سيغنال إيدونا بارك.

وخاض رويس 424 مباراة مع دروتموند، سجل خلالها 168 هدفاً، وصنع 128 تمريرة حاسمة، ونال لقب كأس المانيا مرتين وكأس السوبر مرتين وحل وصيفاً لدوري أبطا اوروبا مرة واحدة (2012-2013).

بدأ رويس مسيرته مع أس في دورتموند (1994-1996) ثم انتقل الى بروسيا دورتموند (1996-2006) ولعب مع روت فايس آهلن (2006-2009) ثم بروسيا مونشنغلادباخ (2009-2012) وعاد الى فريقه الاول ولعب معه منذ العام 2012.